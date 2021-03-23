PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı jandarma ekiplerince imha edildi
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PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı jandarma ekiplerince imha edildi

23.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:26
PKK'lı teröristlere ait 2 el yapımı patlayıcı jandarma ekiplerince imha edildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında arama tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlere ait basma düzenekli 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında arama tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlere ait basma düzenekli 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde; Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında 22 Mart 2021 tarihinde icra edilen "Eren-6 Şehit Jandarma astsubay Çavuş Celal Özcan 2021-77 Operasyonu" kapsamında yapılan arazi taraması faaliyeti esnasında; bir adet pil bloklu, yaklaşık 500 gram C3 patlayıcı bulunan basma düzenekli ve 2 adet elektrikli fünye ile tuzaklanmış şekilde el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Tespit edilen el yapımı patlayıcı madde, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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