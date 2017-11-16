PKK'lı Teröristlerden Hain Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı (2)
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. - Hakkari