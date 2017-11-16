PKK'lı Teröristlerden Hain Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı (2)

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nin karşısındaki Kuzey Irak topraklarında arazi arama tarama çalışmaları yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik Beldesi kırsalındaki operasyonlar sürdürülürken bugün sınır bölgesinde arama-tarama çalışması yapıldı. Arazi aramaları sırasında bir grup PKK'lı terörist roketatarlı saldırıda bulundu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, bölgedeki hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. - Hakkari