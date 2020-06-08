PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi...
Hastane önünden görüntü Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
08.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:16
Hastane önünden görüntü Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
Kaynak: AA