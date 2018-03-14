PKK'lı Teröristlerce Tuzaklanan Patlayıcının İnfilak Etmesi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın (24) şehadet haberi, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi.



Şehidin, ilçenin Bektaş Mahallesi'nde bulunan babaevine giden Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, baba Mustafa ve anne Gülsüm Uysal'a evlatlarının şehit olduğu bilgisini verdi.



Haber üzerine şehidin yakınları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evin önüne taziye çadırı kurdu.



Eşinden ayrıldığı öğrenilen şehit Uysal'ın 4 yaşında kızının olduğu belirtildi.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker olay yerinde, 1 asker hastanede şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.