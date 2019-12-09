PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı
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PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

09.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:46
PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak'ın ilçesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 7 yaralı
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