PKK'lı teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor
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PKK'lı teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor

MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.

29.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:40
PKK'lı teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor

MSB: " Kalkanı Harekat bölgesindeki ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."

(İHA)

Kaynak: İHA
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