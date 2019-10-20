PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı

PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

20.10.2019 15:20
PKK'lı teröristler odun toplayan köylülere saldırdı: 4 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortasu köyü kırsalındaki Berkur Tepe Üs Bölgesi yakınlarına odun toplamaya giden köylülere teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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