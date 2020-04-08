PKK'lı teröristler Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı
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Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel

PKK'lı teröristler Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı

PKK'lı teröristler Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 ay arayla düzenlediği iki saldırıda, odun toplamaya giden 12 köylüyü katletti.

08.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:36
PKK'lı teröristler Kulp'ta yine odun toplamaya giden köylüleri hedef aldı

PKK'lı teröristler Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 ay arayla düzenlediği iki saldırıda, odun toplamaya giden 12 köylüyü katletti.

Terör örgütü PKK, huzuru bozmaya yönelik 36 yıldır gerçekleştirdiği bombalı ve silahlı saldırılarla, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor.

Kanlı saldırılarında binlerce kişinin yaşam hakkını elinden alan, yaralıları ise kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek durumunda bırakan teröristler, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları ise evlatsız bıraktı.

Bölgede son yıllarda güvenlik güçlerince insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) desteğiyle gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK, masum insanları hedef almayı sürdürüyor.

Yaklaşık 8 ay önce Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyerek, 7 sivili şehit edip 10 sivili yaralayan teröristler, bugün de yine köylüleri hedef aldı.

Kulp ilçesinin Güleç Mahallesi kırsalında saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivil vatandaşların bulunduğu aracın geçişi esnasında, teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 5 sivil şehit oldu. Saldırının ardından bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

13 çocuk yetim kalmıştı

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda ekmek parası kazanmak için gündelikçi olarak odun toplamaya giden İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger'in (45) şehit olması sonucu 13 çocuk yetim kalmıştı.

Baba şehit olmuş, oğlu yaralanmıştı

Uzaktan kumandalı patlayıcının kullanıldığı saldırıda şehit olan İhsan Çelikbilek'in aynı minibüste bulunan oğlu 23 yaşındaki Hüseyin de yaralanmıştı. Saldırı, İhsan Çelikbilek'in 6 çocuğunu yetim bırakmıştı.

Şehitlerden ikisi çocuktu

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kuşyayla köyünden para kazanıp daha iyi bir yaşam için Kulp ilçesine odun toplamaya gelen şehit Mehmet Bozyel 17, aynı saldırıda 3 kuzeniyle şehit olan Ömer Yıldız ise daha 15 yaşındaydı.

Aynı aileden 3 kişi şehit olmuştu

Saldırıda kardeşi Ömer ve kuzeni Siraç ile şehit olan Abit Yıldız'ın 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında yengesi ve 6 kuzenini kaybettiği, amcası İhsan Yıldız'ın da gazi olduğu öğrenilmişti.

Saldırıda 2 kuzeniyle şehit olan Siraç Yıldız evli ve 2 çocuk babasıydı.

Çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak için odun toplamaya giden ve terörün kurbanı Muşlu Sinan Diger'in şehit olması nedeniyle 5 çocuğu yetim kalmıştı.

Saldırının failleri etkisiz hale getirilmişti

Muş'un Şenyayla bölgesinde Jandarma Komutanlığınca 24 Kasım 2019'da düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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