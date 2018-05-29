PKK'lı Teröristler, Karakola Erzak Taşıyan Kamyonu Yaktı, Sürücüyü Kaçırdı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir karakola erzak taşıyan kamyonu durduran PKK'lı teröristler, aracı yaktıktan sonra sürücüyü kaçırdı.

İTFAİYE EKİPLERİNE DE ATEŞ AÇILDI

Yanan araca müdahale etmeye giden itfaiye ekiplerine de ateş açtıkları belirtilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

KARAKOLA ERZAK TAŞIYAN KAMYONU ATEŞE VERİP SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇIRDILAR

Hani ilçesine bağlı Topçular köyünde bulunan karakola erzak ve malzeme taşıdığı belirtilen ve plakası ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen kamyon, saat 16.30 sıralarında PKK'lı bir grup terörist tarafından kırsal alanda durduruldu. Sürücüyü indiren teröristler, kamyonu ateşe verdi. Teröristler ardından sürücüyü kaçırdı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın duyulması üzerine kamyondaki yangını söndürmek için bölgeye giden itfaye araçlarına da teröristler tarafından ateş açıldı. Kamyon tamamen yandıktan sonra teröristlerin bölgeden kaçtığı öğrenildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılan sürücünün kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.