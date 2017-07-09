PKK'lı Teröristler, İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı;4 Ölü, 1 Yaralı (Ek)

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN BABASI: GİTME DEDİM







HAKKARİ'e teröristler tarafından şehit edilen kepçe operatörü 32 yaşındaki Harun İbişoğlu'nun acı haberi memleketi Erzurum'a geldi. Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan 6 çocuk babası Mahmut İbişoğlu, "Tek hayali geçim olan oğluma gitme dedim" dedi.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca Bölgesi'nde yol yapım şantiyesini dün öğle saatlerinde basan PKK'lı teröristler 4 işçiyi şehit etti. Baskında yaşamını yitiren Erzurum'un Aziziye İlçesi'ne bağlı Ömertepe Mahalesi'nde 2 çocuk babası Harun İbişoğlu'nun acı haberi babasının evine ateş gibi düştü. Köyün dört tarafı bayraklarla süslendi. Köy meydanındaki konakta taziyeleri kabul eden baba Mahmut İbişoğlu ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 yıldır aynı inşaat firmadasında kepçe operatörü olarak çalıştığını söyleyen baba İbişoğlu, şöyle dedi:



"Oğlum yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrılmış ve iki çocuğuna ben bakıyordum. Dün akşam ağabeylerim bize yemeğe gelmişti. Saat 20.00 gibi acı haberi duyduk. Kendisini en son bayramda görmüştüm. Kars ve Ardahan'da çalışıyordu. Bayramdan sonra Hakkari tarafına gittiğini duyunca kendisinden oralara gitmemesini söyledim. Gidip orada işe başladıktan sonra teröristler hemen yanlarındaki şantiyeyi basıp 1 işçiyi öldürmüş, 2 kişiyi de kaçırmış. Ben de bunu duyunca hemen kendisini aradım ve olanları söyledim. O da bana, "Baba bizimle işleri yok. Biz yol yapacağız" dedi. Dün saat 11.00'da aradım fakat kendisine ulaşamadım. Derelerde olduğu için telefonları bazen çekmiyordu. Olay saat 12.00'de olmuş. Bizim haberemiz akşam 8'de oldu. Evledımın hayali geçim. Bendeki de onu yeniden evlendirmekti" diye konuştu.



Bu sabah saatlerinde Van'da yapılan otopsisi ardından Harun İbişoğlu'nun cenazesi saat 12.00'da karayolu ile Erzurum'a annesi ve kardeşleri tarafından getirilmek üzere yola çıkarıldı. Şehit İbişoğlu'nun cenaze töreni ne zaman yapılacağı kesinlik kazanmadı.