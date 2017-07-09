PKK'lı Teröristler, İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı;4 Ölü, 1 Yaralı

PKK'lı Teröristler, İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı;4 Ölü, 1 Yaralı

PKK'lı Teröristler, İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı;4 Ölü, 1 Yaralı