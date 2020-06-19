PKK'lı teröristler inlerinde vuruldu
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PKK'lı teröristler inlerinde vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilen Pençe-Kaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) havadan ve karadan başlattığı operasyonda şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PKK'lı teröristler inlerinde vuruldu
19.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:22

Milli Savunma Bakanlığı tarafından koordine edilen Pençe-Kaplan Operasyonu tüm hızıyla devam ederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) havadan ve karadan başlattığı operasyonda şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, halkın ve hudutların güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla Irak'ın Kuzeyindeki terör kamplarının olduğu bölgeye intikal ettikleri duyurulmuştu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre TSK birliklerinin hava ve karadan başlattığı operasyonlarda terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bildirildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk Hava Kuvvetleri tarafından bölgede belirlenen noktaların F-16 savaş uçakları ile vurulduğu ve karadan da bölgeye intikal eden askerlerin çemberi daraltarak ilerlediği belirtildi. Hava ve kara harekatında şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren yerel kaynaklar, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla sınırda

Operasyonu yürüten ve sürekli olarak komutanların telsizlerinden askerlere seslenen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanları ile bölgeye giderek operasyonu yakın takibe aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak'a gitti. Askeri helikopterlerle 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Akar ve Komutanlar, sınır hattındaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Son dönemde Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birliklerinin Haftanin'de teröristlere ait hedefleri tek tek yerle bir ettiği açıklanırken, yerel kaynaklar operasyon kapsamında teröristlerin çok sayıda zayiat verdiğini açıkladı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar yaklaşık 50 teröristin etkisiz hale getirildiğinin ve bölgede operasyonların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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