Afrin'de Bozguna Uğrayan PKK'da İnfazlar Başladı, Cinderesi ve Raco'ya Yeni Elebaşları Atandı

PKK, Afrin'de bozguna uğrayınca Raco ve Cinderes'e yeni sorumlular atadı. Hüseyin Gabar isimli terörist Raco'ya, Mani Agid ise Cinderes'e gönderildi. Afrin operasyonu başladıktan sonra örgüt içi tartışmalar sonucunda 30'dan fazla teröristin infaz edildiği belirtiliyor.

YENİ ELEBAŞLAR ATANDI

Şubat ayı başında Cinderes ve Raco'da Afrinli terör örgütü mensupları ile Kandil'den gelen teröristler arasında bir dizi gerginlik yaşandı. Terör grupları arasındaki gerginlik, TSK-ÖSO ilerleyişiyle birlikte bozguna dönüştü. PKK'nın yönetim merkezi Kandil, yaşanan bozguna müdahale amaçlı Raco ve Cinderes'e sözde yeni komutanlar atadı. Terörist elebaşı Cemil Bayık, Raco bölgesi için Hüseyin Gabar adlı teröristi Afrin'e gönderirken, Cinderes bölgesi için de Mani Agid'i görevlendirdi. Örgütün sözde saha sorumlularının atanmasıyla eş zamanlı olarak PKK, Afrin'deki bozgunun sebebi oldukları iddiasıyla 30'dan fazla teröristi örgüt içi infazla öldürdü.

PKK'lı Mani Agid ve Hüseyin Gabar

EN FAZLA 2,5 SAAT

Afrin'de savaşan Türkmen Gruplardan Muntasırbillah Tümeni Komutanı Muhammed Paşa, PKK cephesinde yaşanan bozgunu anlattı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, PKK işgalindeki köyleri en fazla 2.5 saatlik operasyonla özgürleştirdiklerini söyleyen Paşa, TSK'nın sivil hasassiyeti sebebiyle yerleşim birimlerine dönük operasyonların adeta kılı kırk yararak hesaplandığını belirtti. Paşa, cephe hattında yaşananları şu sözlerle özetledi: "Bize harekât emri verilmesiyle terör örgütünü köylerden birkaç saat içinde söküyoruz. İlk başlarda tuttukları yüksek noktalardan ilerleyişimizi durdurmaya çalışıyorlardı ancak şimdi tünel, sığınak, keskin nişancı ve tüm güzergahı mayınlayarak mesafe almamızı engellemeye çalışıyorlar."

3'TE 1'İNİ HALLETTİK

"Son 2 haftadır sivillerin arasına gizlenen kadın ve erkek teröristler intihar timi olarak görev almaya başladı. TSK, girilecek yerleşim birimlerinde sivillere dönük her ihtimali hesaplayarak hareket etmemizi istiyor. Bu durum belki gecikme gibi gözüküyor ancak sergilenen hassasiyet bölge insanında ciddi saygı ve güven uyandırıyor. Şu ana kadar 130'dan fazla noktayı temizledik. Cephe genelinde sayıları 6 bin 500 ila 7 bin arasında değişen PKK'lılardan 2 bini öldürüldü. Bu rakam, Afrin kadrosunun 3'te 1'ine tekabül ediyor. Ayrıca Cinderes ve Raco'ya şov amaçlı gelen Şebbiha ve Şii militanlardan bazıları da son 3 gündeki operasyonlar sonucu etkisiz hale getirildi."