PKK'lı Terörist Yaralı Yakalandı
SİİRT'in Pervari İlçesi Herakol Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı bir terörist yaralı yakalandı.
SİİRT'in Pervari İlçesi Herakol Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı bir terörist yaralı yakalandı.
Pervari İlçesi Herekol Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, PKK'lı 1 terörist, Zagros silahıyla birlikte hafif yaralı yakalandı. Terörist, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyonlarının devam ettiği belirtildi. - Siirt