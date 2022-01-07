PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı - Haberler
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PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı

PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan PKK/PYD/YPG'lı terörist jandarma tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan PKK/PYD/ Ypg'lı terörist jandarma tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak harekete geçen Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçtikten sonra yakalanan PKKI/PYD/ Ypg üyesi yabancı uyruklu Y.H.'yi gözaltına aldı. Silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstermesini müteakip yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Y.H. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA)

PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı

PKK'lı terörist sınırdan Türkiye'ye geçerken yakalandı

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MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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