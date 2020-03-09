PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı
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Kocaeli, PKK, 3. Sayfa

PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

09.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:06
PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı

Kırsal alanda terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen terörist, Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, kırsal alanda PKK/KCK'nın faaliyetlerine katıldığı belirlenen D.A.'nın Kocaeli'de olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalanan D.A., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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