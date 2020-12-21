PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

21.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:08
PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda İran pasaportu ile yurda giriş yapmaya çalışan PKK'lı terörist Rıdvan B., polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda İran pasaportu ile yurda giriş yapmaya çalışan PKK'lı terörist Rıdvan B., polis ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı. İran'da görevlilere rüşvet vererek hayatını kaybeden bir kişinin adına pasaport aldığı anlaşılan Rıdvan B., parmak izi kontrolü sonrası yakalandı. Başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Rıdvan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yaptığı sırada İran pasaportlu Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı isimli yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Ekipler şüphe üzerine yolcunun belgelerini istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran pasaportunun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şahsın Türk vatandaşı Rıdvan B. olduğunu tespit etti.

Eşini öldürme suçundan aranıyordu

Rüşvet vererek İran makamlarından, vefat eden bir şahsın adına aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Rıdvan B.'nin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı da anlaşıldı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Rıdvan B.'nin PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki şahıs, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Samet Aybaba Ali Şansalan Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK'lı terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:18:54. #1.15#
title