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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü Pkk'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada bu sene teslim olan örgüt mensubu sayısının 156'ya yükseldiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 156'ya yükseldi" denildi. - ANKARA

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