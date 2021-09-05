Son dakika: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna yoluyla PKK'dan kaçan bir örgüt üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna yoluyla PKK'dan kaçan bir örgüt üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 terör örgütü üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 143'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı