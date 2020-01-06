PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu
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PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

06.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:14
PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü 'dan kaçan terörist, 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.


Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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