: 2 ay önce yakalanan PKK'lı terörist Semra Tuncer, uzman çavuşun aracında yakalanmış

28.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:31

İki ay önce yol kontrolünde yakalanan 500 bin TL ödüllü PKK'lı kadın teröristin, Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı'nın kullandığı araçta yakalandığı ortaya çıktı.

PKK'LI SEMRA TUNCER 19 KASIM'DA AKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışma kapsamında 19 Kasım günü insansız hava aracıyla (İHA) yapılan fiziki takip sonucunda Diyarbakır'ın girişinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde 500 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı. Lice'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan, buradan da sahte kimlikle havayoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Tuncer'in gizlilik kararının kaldırıldığı soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaşıldı.

KİMLİK KONTROLÜNE YAKALANMAMAK İÇİN İÇİN TERÖRİSTİ ARACINA ALMAKLA SUÇLANIYOR

Dosyadaki bilgilere göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin Mardin'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor.

UZMAN ÇAVUŞ TERÖRİST OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı, Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını belirterek, rica üzerine araç boş gitmesin diye Güzel'in arkadaşı Tuncer'i de aracına aldığını ve onun terörist olduğunu bilmediğini iddia etti.Terörist Tuncer ise, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin Euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.

UZMAN ÇAVUŞ VE 4 KİŞİYE 10 YIL İSTENDİ

Tutuklu bulunan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl cezası istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

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