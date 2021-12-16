PKK'LI KADIN TERÖRİST KOCAELİ'DE YAKALANDI - Haberler
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PKK'LI KADIN TERÖRİST KOCAELİ'DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kadını gözaltına aldı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kadını gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kadın terörist Ç.E.H.?nin Kocaeli'de olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon ile Ç.E.H. gözaltına alındı. Ç.E.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

PKK'LI KADIN TERÖRİST KOCAELİ'DE YAKALANDI

PKK'LI KADIN TERÖRİST KOCAELİ'DE YAKALANDI

PKK'LI KADIN TERÖRİST KOCAELİ'DE YAKALANDI

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