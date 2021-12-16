PKK'LI KADIN TERÖRİST KOCAELİ'DE YAKALANDI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kadını gözaltına aldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kadın terörist Ç.E.H.?nin Kocaeli'de olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon ile Ç.E.H. gözaltına alındı. Ç.E.H. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.