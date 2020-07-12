PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu
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PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu

Şırnak'ta 5 yıllı örgüt mensubu ikna çalışması sonucu teslim oldu -M.B.'nin odaya girmesi -M.B.'nin ablası ve eniştesiyle buluşması sarılması PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu M.B: "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum.

12.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:16

Şırnak'ta 5 yıllı örgüt mensubu ikna çalışması sonucu teslim oldu

-M.B.'nin odaya girmesi

-M.B.'nin ablası ve eniştesiyle buluşması sarılması PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu

M.B: "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum"

ŞIRNAK (AA) – Şırnak polisinin ikna çalışması sonucu PKK'lı kadın terörist Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı koordinesinde, MİT ve Şırnak Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla 5 yıl önce terör örgütüne katılan M.B'nin (22) önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna teslim olması sağlandı.

Şırnak'a getirilen M.B, eniştesi ve iki ablasıyla buluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, iki abla ve M.B, göz yaşlarına hakim olamadı.

M.B. burada gazetecilere, 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içinde Irak'ın kuzeyi ile Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ içinde faaliyette bulunduğunu anlattı.

Son günlerde örgütten kaçıp teslim olanların ailelerine kavuşmasından etkilendiğini aktaran M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Kız kardeşlerine kavuştukları için sevinçli olduklarını aktaran M.B'nin ablaları, polise teşekkür etti.

PKK'lı kadın terörist ikna çalışması sonucu Suriye sınırında teslim oldu

Kaynak: AA

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