PKK'lı Hainler Asker Ailesine Bombalı Saldırı Düzenledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi ve 9 aylık bebeği ağır yaralandı.

EYP İLE TUZAK KURDULAR

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 9 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada "31 Temmuz 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 9 aylık bebeği de hastanede hayatını kaybetmiştir." denildi.