PKK'lı 2 terörist teslim oldu

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 terörist teslim oldu. Örgüte, 2015 yılında Mersin'den, 2014 yılında ise Van'dan katılım yapan 2 teröristin dün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı