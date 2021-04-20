İçişleri Bakanlığı: PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan örgüt mensubunun Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan örgüt mensubunun Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha yurda giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2012 yılında PKK'ya katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Öte yandan ikna çalışmaları sonucu 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 53'e yükseldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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