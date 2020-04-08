PKK, Kulp saldırısıyla halkı korkutmayı amaçlıyor
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Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel

PKK, Kulp saldırısıyla halkı korkutmayı amaçlıyor

TERÖR örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormandan odun toplamaya giden köylüleri hedef alan saldırıyı, aynı bölgede ikinci kez gerçekleştirmesini değerlendiren güvenlik kaynakları, örgütün kendisine tepki ve öfke duyan halkı korkutmayı amaçladığını belirtiyor.

08.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:01
PKK, Kulp saldırısıyla halkı korkutmayı amaçlıyor

TERÖR örgütü PKK'nın Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormandan odun toplamaya giden köylüleri hedef alan saldırıyı, aynı bölgede ikinci kez gerçekleştirmesini değerlendiren güvenlik kaynakları, örgütün kendisine tepki ve öfke duyan halkı korkutmayı amaçladığını belirtiyor. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, teröristlerin uzun süredir bölgede eylem hazırlığında olduğu, Emniyet, Jandarma ve MİT'in başarılı ortak operasyonları sayesinde kanlı saldırılarını gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Diyarbakır Valiliği 5 sivil vatandaşın şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı da "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

'ÇARESİZ KALDILAR HALKA GÖZDAĞI VERİYORLAR'DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın, bölge halkını doğrudan hedef alan saldırıları örgütün çaresizliğini ortaya koyuyor ve örgüt, destek bulamadığı insanlar üzerinde ölümle korkutarak etki oluşturmaya çabalıyor. Örgütün iletişim kanallarında teröristlerin bölge halkına karşı olumsuz konuşmalarının tespit edildiği, lojistik destek alamadıkları için sivillerin de hedef olacağı yönünde talimatlar verildiği belirtildi. Örgüte bölgeden katılım olmadığına dikkat çeken güvenlik kaynakları, bitme noktasına gelen terörist yapının varlığını sürdürme çabası olarak doğrudan sivil halkı hedef aldığı aktarıldı.LİDER KADRO TEMASI KESTİÖte yandan TSK ve MİT'in terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu hedef alan başarılı operasyonları, terörist elebaşlarının alt kadrolarla da temaslarını kesmesine neden oldu. Örgütün lider kadrosu uzun süredir, en yakınlarıyla dahi bağlantı kurmaktan kaçınıyor. Örgütün teröristlere verilen eğitim faaliyetlerini ve üstlenmesini de Kandil bölgesinde, sivil halkın yaşadığı yerlerde ve bölgedeki mağaralarda yaptığı belirlendi. Örgütün bu şekilde MİT ve TSK'nin operasyonlarından kurtulma çabasında olduğu belirtildi.KANDİL'DE BİLE GİZLENİYORLAR

Terör örgütünün üst kademesindeki teröristlerin Kandil'de bile güvende hissetmediği, terör örgütü üyelerine karşı da tehdit dili kullandığı, gelecekle ilgili olumlu mesajlar veremediği öğrenildi. Örgüt içinde intihar ve infazların da arttığı belirtilirken, teslim olmak için kaçmaya çalışanların öldürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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