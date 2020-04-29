PKK, kırmızı kategoride aranan teröristi ölüme terk etmiş
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PKK, kırmızı kategoride aranan teröristi ölüme terk etmiş

PKK'nın, kansere yakalanan kırmızı kategorideki teröristi, tedavi görmesine engel olarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

PKK, kırmızı kategoride aranan teröristi ölüme terk etmiş
29.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:10

PKK'nın, kansere yakalanan kırmızı kategorideki teröristi, tedavi görmesine engel olarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla büyük darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK, üst düzey kayıplar vermeye devam ediyor.

Ölen teröristler arasına son olarak kırmızı kategoride aranan "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir katıldı.

Kansere yakalanan terörist Özdemir'in, tedavi olmak üzere Irak'ın kuzeyine gitme arayıs¸ında oldugˆu ancak ölüm korkusu yaşayan digˆer teröristlerin kendisine yardımcı olmadığı ve Özdemir'i ölüme terk edildigˆi belirlendi.

Tedavi olamayan Özdemir'in kıs¸ döneminde öldügˆü tespit edildi.

PKK elebaşı Öcalan'ın korumalığını da yapmış

Örgüte 1993'te katılan teröristin, sözde Dersim sahasında kadın gruplarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdigˆi ve geçmişte elebaşı Abdullah Öcalan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist Özdemir'in, Tunceli'de son 4 yılda gerçekles¸tirilen eylemlerin tamamının talimatlarını verdiği, 22-23 Ekim 2016'da Ovacık As¸agˆıtorunoba karakoluna saldırı eylemini gerçekles¸tirdigˆi, 17 Ağustos 2015'te Tunceli-Ovacık kara yolu Venk köprüsü mevkisinde bir grup terörist tarafından yolun kesilmesi, propaganda yapılması ve 3 aracın yakılması eylemlerinin talimatını verdigˆi tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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