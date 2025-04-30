Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, " Pkk'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi. PKK kendini feshedecek mi?

PKK KENDİNİ FESHEDECEK Mİ?

Terör örgütü PKK'nın kendini ne zaman feshedeceği merak edilirken, konuyla ilgili terör örgütü KCK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'dan açıklama geldi. Katıldığı programda teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili konuşan terörist Karasu, "Çağrı yeni bir milattır. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Orta Doğu'nun demokratikleşme süreci içine girmesi, Türkiye'nin sorunlarının demokratikleşme temelinde, demokratik dönüşüm temelinde çözülmesi açısından bir dönüm noktasıdır." dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Teröristbaşı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından gerekeni yapacaklarını söyleyen terörist Karasu, "Bu emeğe cevap vereceğiz. Biz her zaman önderliğin emeğine cevap verme içinde olduk, böyle bir hareketiz. Eksiğimiz, yetersizliğimiz olabilir ama her zaman önderliğin ideolojik, politik çizgisi doğrultusunda, onun emeklerine cevap verme içinde olduk. Bundan sonrada böyle olacağız" diye konuştu.

"PKK FESHİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Terör örgütü PKK'nın teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına nasıl bir cevap vereceği tartışmalarıyla ilgili konuşan terörist Karasu şunları söyledi:

"PKK çağrıya uyacaktır. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bu açıdan önderlik bu hareketin ne yapacağını, ne edeceğini belirler. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "terör eylemlerine son vererek lağvedilmesi" çağrısı yaptığı PKK elebaşı Abdullah Öcalan, aylardır beklenen çağrıyı yaparak, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması gerektiğini açıkladı. Öcalan'ın çağrısında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihî sorumluluğunu üstleniyorum" ifadeleri yer aldı. Öcalan, "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

Öcalan'ın, PKK'nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silahları bırakması yönündeki açıklamasından sonra, terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, Öcalan'ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

Ayrıca terör örgütü PKK Yürütme Komitesi, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini de açıklamıştı.