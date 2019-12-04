PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı
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PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Birol Öztekin" operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si daha tutuklandı.

04.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:37
PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Birol Öztekin" operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütüne yönelik 27-28 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar'ın da bulunduğu 13 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, HDP milletvekili adayı Şükrü Baytar ile A.E, D.A, K.B, M.F.Ö, Y.K ve S.M "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Daha önce 12 kişi tutuklanmıştı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün ve önceki gün adliyiye sevk edilen 17 zanlıdan eski HDP Batman İl Başkanı Fatma Kapalıgöz, DBP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Salih Turmuş ile S.T, V.A, S.Y, A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ve S.Ö, "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklanmış, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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: PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli daha tutuklandı
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