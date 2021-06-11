FETÖ/PDY üyesi 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası

Kayseri'de çeşitli meslek gruplarında çalışan, devlet aleyhine dolandırıcılıkta bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütüne üye oldukları iddiası yargılanan 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de çeşitli meslek gruplarında çalışan, devlet aleyhine dolandırıcılıkta bulunan ve Fetullahçı Terör Örgütüne üye oldukları iddiası yargılanan 3 sanığa toplamda 18 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuksuz yargılanan sanıklar E.A., M.B. ve M.A. katıldı. Ayrıca sanık avukatları da duruşmada yerini aldı. Cumhuriyet Savcısı tutuksuz sanık E.A.'nın 'kamu, kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından, sanık M.B.'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ve sanık M.A.'nın hakkında ise ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, hiçbir terör örgütüne üye olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanık E.A.'ya 'nın 'kamu, kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Sanıklar M.B. ve M.A. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

(Mükremin Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı