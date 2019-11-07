PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

07.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:03
PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı

Balıkesir'de PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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