PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada
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PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye'de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada

PKK/KCK terör örgütünün sivillere yönelik Suriye'de yapmış olduğu eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

ANKARA - Son dönemde yurtiçi ve yurtdışında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan, eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine yönelik özellikle masum halkın yoğun bulunduğu bölgelerde alçakça saldırılarına devam ediyor.

7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan Çobanbey ilçe Merkezinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (1994 doğumlu) isimli örgüt mensubunun sırt çantasında para karşılığı taşıdığı bomba, hainler tarafından sivillerin içinde uzaktan patlatıldı.

Eylemde bombayı para karşılığı taşıyan şahıs hayatını kaybederken sivil vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.

Söz konusu eyleminin talimatını ise Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren Ebu Raşid El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada
PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada
PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada
PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki bombalı saldırısı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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