PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...
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PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...

PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada savcı, 8 sanığın 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi.

27.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:17
PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...

PKK/KCK terör örgütü tarafından 'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada savcı, 8 sanığın 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla kadar, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari sanıkların dosyalarının ayrılması talebinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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