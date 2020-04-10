PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma
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Jandarma, Van, PKK, 3. Sayfa

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

10.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:25
PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 1 şahsın sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilmiş olup, adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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