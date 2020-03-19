PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Haber
Jandarma, Van, PKK, 3. Sayfa

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

19.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:20
PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlara bilgi verilerek şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haber
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haber
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Fahrettin Koca Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında soruşturma - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:31:12. #1.14#
title