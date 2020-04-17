PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye soruşturma
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Jandarma, Van, PKK, 3. Sayfa

PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

17.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:50
PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişiye soruşturma

Van'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve adli makamlara bilgi verilen 2 şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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