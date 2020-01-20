PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı
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PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı

Denizli'de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

20.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:36
PKK-KCK terör örgütü davasından aranan şahıs yakalandı

'de hakkında PKK-KCK terör örgütü davasından yakalama kararı bulunan bir şahıs tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz polis tarafından yapılan operasyonda yargılandığı PKK-KCK terör örgütü davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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