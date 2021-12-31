PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 9 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLECEK - Haberler
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PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 9 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 9 şüpheli, sınır dışı edilecek.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 9 şüpheli, sınır dışı edilecek.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Suriyeli uyruklu 9 şüpheliyi, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerin savcılıkta ifadesi alındı. Serbest bırakılan Suriyeliler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 9 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLECEK

PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 9 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLECEK

PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 9 SURİYELİ, SINIR DIŞI EDİLECEK

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