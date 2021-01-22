PKK/KCK soruşturmasında 7 şüpheliye gözaltı kararı
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PKK/KCK soruşturmasında 7 şüpheliye gözaltı kararı

22.01.2021 09:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:52
PKK/KCK soruşturmasında 7 şüpheliye gözaltı kararı

TERÖR örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

TERÖR örgütü PKK/KCK ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Soruşturmada, PKK/ KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde ifade, fotoğraf teşhisi bulunan ve yine haklarında iletişim tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmeleri tespit edilen 7 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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