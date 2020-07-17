PKK/KCK soruşturmasında, 2'si CHP'li meclis üyesi, 9 şüpheli tutuklandı
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PKK/KCK soruşturmasında, 2'si CHP'li meclis üyesi, 9 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ile HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, Şehitkamil Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol ve Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9...

PKK/KCK soruşturmasında, 2'si CHP'li meclis üyesi, 9 şüpheli tutuklandı
17.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:51

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ile HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, Şehitkamil Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol ve Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Hurşit Besle'nin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 16 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, salı günü, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda, HDP İl Eş Başkanları Musa Aydın ve Songül Koçdağ, HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, HDP İslahiye İlçe Başkanı Yusuf İyem, HDP Şahinbey İlçe Başkanı Bahri Yarış, Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclisi Üyesi Hurşit Besle, Şehitkamil Belediyesi CHP'li Meclisi Üyesi Adnan Erol ile Nusaybin eski Belediye Başkanı ve 2 mahalle muhtarının da aralarında bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden HDP İl Başkanı Musa Aydın, HDP Şehitkamil İlçe Başkanı İbrahim Dağ, Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclisi Üyesi Hurşit Besle ve Şehitkamil Belediye CHP'li Meclisi Üyesi Adnan Erol'un da aralarında olduğu 9 şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin polisteki sorguları ise devam ediyor.


Kaynak: DHA

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