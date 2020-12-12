PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı
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PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

12.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:53
PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS ve Gençlik Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla ilimiz Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Aralık 2020 günü yapılan operasyonda; 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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