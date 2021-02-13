PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyette bulunan 10 kişiye gözaltı kararı
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PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyette bulunan 10 kişiye gözaltı kararı

13.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:50
PKK/KCK-PYD/YPG lehine faaliyette bulunan 10 kişiye gözaltı kararı

ANKARA'da, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyette bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG siyahlı terör örgütü lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Suriye vatandaşı 10 şüpheli hakkında, gözaltı karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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