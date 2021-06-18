PKK/KCK propagandasından bir gözaltı

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan bir şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ İlçesi'nde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahısın ev ve eklentilerinde Jandarma tarafından yapılan aramada 1 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı