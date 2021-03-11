PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı
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PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı

11.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
PKK/KCK propagandasından 2 gözaltı

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ve Yeşilyurt İlçelerinde istihbari çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik eş zamanlı 2 adrese operasyon gerçekleştirildi.

İki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 58 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman,2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemleri devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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