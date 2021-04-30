PKK/KCK propagandasına gözaltı
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PKK/KCK propagandasına gözaltı

PKK/KCK propagandasına gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandasından bir şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandasından bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 2 adet bez parçası, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği kartuşu,1 adet kama ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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