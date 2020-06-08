PKK/KCK propagandası yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9'unun yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 9'unun yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan ayrıca örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri belirlenen hesaplar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında 08.06.2020 günü saat 06: 00 itibariyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiş olup, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA