PKK/KCK operasyonunda yakalanan HDP'li eski belediye eş başkanı ile 6 kişi adliyede

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de, terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'cezaevi yapılanması' içinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul'daki operasyonlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Mustafa Avcı ve 6 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir