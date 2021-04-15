PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame düzenlenen...
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame düzenlenen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan ve 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame düzenlenen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı