PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.