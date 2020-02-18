PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede
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PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

18.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:47
PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede

'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede
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